Direitos Humanos: "A suspensão da Rússia é um ato simbólico"

Assembleia Geral das Nações Unidas suspende Moscovo do Conselho de Direitos Humanos da ONU com 93 votos a favor. Para Diana Soller, investigadora do IPRI-Nova, a votação foi uma surpresa.

Os crimes que terão sido cometidos pela Rússia na Ucrânia motivaram uma suspensão do país do Conselho de Direito Humanos da ONU. A decisão foi tomada após uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas e contou com 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções. Diana Soller, investigadora do IPRI-Nova, disse estar surpreendida com o resultado, já que, embora se trate de um "ato simbólico", mostra que muitos países pretendem manter as ligações com o Kremlin.

A proposta foi apresentada na segunda-feira pela embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, e de imediato contestada pelo Kremlin, que agora defende que a suspensão é "ilegal" e "politicamente motivada".