Diretor da confederação dos patrões despedido após queixas de assédio sexual

A Confederação da Indústria Britânica (CBI) anunciou esta terça-feira a demissão do diretor-geral, Tony Danker, por considerar que a sua conduta "ficou aquém do que era esperado" da posição, após notícias sobre acusações de assédio.

"Tony Danker foi despedido com efeito imediato após a investigação independente de queixas específicas de conduta imprópria no local de trabalho", revelou num comunicado.

A natureza das queixas não é especificada, mas o inquérito foi lançado depois de o jornal "The Guardian" ter noticiado várias alegações de assédio sexual dentro da principal organização patronal britânica.

A CBI adiantou que três outros funcionários estão suspensos.

"Enquanto prosseguem as investigações sobre várias destas [alegações], já é claro para todos nós que têm existido falhas graves na forma como agimos como organização. Temos de fazer melhor, e temos de ser melhores", vincou.

A economista Rain Newton-Smith foi designada a próxima diretora-geral da CBI, onde já tinha desempenhado funções antes de assumir um cargo no banco Barclays.

A CBI representa cerca de 190.000 empresas com cerca de sete milhões de trabalhadores, possuindo escritórios em Bruxelas, Washington, Pequim e Deli, para além da sede em Londres.

A organização tem sido uma voz crítica do governo britânico, questionando o impacto do 'Brexit' e a política fiscal que determinou a subida na semana passada do imposto sobre as empresas de 19% para 25%.