Diretora do grupo de apostas Bet365 ganha 550 milhões de euros num ano

A empresária britânica Denise Coates, fundadora e diretora-executiva do grupo de apostas online Bet365, ganhou no último ano qualquer coisa como 550 milhões de euros, um dos maiores pagamentos a líderes empresariais na história do Reino Unido. Entre o salário e dividendos, faturou mais 50% do que no ano anterior.

O salário anual de Coates é de quase 500 milhões de euros, torna-a numa das empresárias mais bem pagas do mundo e reafirma a sua posição como mulher mais rica do Reino Unido, com uma fortuna que já está entre as 500 maiores do planeta, segundo a Bloomberg. Na última década, a britânica, de 53 anos, faturou mais de 1275 milhões de euros.

De acordo com a BBC, a empresa garantiu que os acertos de contas foram "adequados e justos", apesar da queda das vendas no ano passado. Coates, que fundou o site Bet365 há 20 anos em Stoke-on-Trent, é a diretora mais bem paga do Reino Unido há vários anos. É também uma importante filantropa, doando milhões através da Fundação Denise Coates.

O salário de Coates até março foi superior a 50% em relação aos cerca de 325 milhões recebidos em 2019 e significa isso que ela ganhou quase 1,4 milhões todos os dias no ano passado.

Fundada há duas décadas, a empresa Bet365 beneficiou da crescente popularidade das apostas desportivas online. A empresa, com sede na cidade de Stoke-on-Trent, no centro da Inglaterra, arrecadou cerca de 3,3 mil milhões de euros no exercício encerrado em março deste ano. Este valor representou uma queda de 8% em relação ao anterior ano, motivado pelo travão das apostas desportivas gerado pela pandemia.

No entanto, a empresa disse que não cortou os salários nem demitiu funcionários devido à crise. A empresa também pagou quase 100 milhões de euros à Fundação Denise Coates.

Denise e o irmão John assumiram o negócio de jogos de apostas há 20 anos, que era gerido pelo pai. Agora, Denise possui cerca de metade da empresa e já foi descrita como uma das "mulheres mais bem-sucedidas" do Reino Unido.

Coates obteve um diploma em econometria e, mais tarde, formou-se como contabilista na empresa da família, aproveitando o conhecimento da então pequena rede que adquiriu enquanto trabalhava a part-time durante o ensino secundário. O pacote de remuneração anual da diretora-executiva será provavelmente o maior da história do Reino Unido.