Discussões no partido de Orbán atrasam ratificação da adesão sueca

JN/Agências Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Executivo húngaro justificou, esta quinta-feira, o atraso na ratificação da entrada da Suécia na NATO com as discussões internas no Fidesz, partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que tem maioria absoluta no Parlamento.

"Há uma discussão interna no Fidesz sobre os suecos", declarou hoje aos jornalistas o ministro do Interior húngaro, Gergely Gulyás, acrescentando que "é preciso restaurar a confiança" entre os dois países.

A Hungria é um dos dois países membros da NATO, juntamente com a Turquia, que ainda não ratificou a adesão do país nórdico na Aliança Atlântica.

PUB

"Temos metas e não datas", sublinhou o ministro ao ser questionado sobre quando o Parlamento poderá tratar do assunto, acrescentando que o Governo está disposto a dialogar com o país nórdico.

O primeiro-ministro húngaro, vários membros do Governo e do Parlamento argumentam que políticos suecos criticaram injustamente a Hungria e o estado da democracia no país.

O próprio Gulyás assegurou, há duas semanas, que as relações bilaterais se encontravam "num ponto muito baixo".

Orbán afirmou que apoia a entrada da Suécia na NATO, mas acrescentou que continuam as discussões internas no partido sobre o tema.

A Suécia manifestou a esperança de juntar-se à NATO em meados de julho, durante a cimeira da Aliança Atlântica em Vilnius, capital da Lituânia.

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, pediu na quarta-feira à Turquia e à Hungria que ratifiquem a candidatura sueca à NATO antes da próxima cimeira da Aliança.

"Estamos ansiosos para receber a Suécia como o 32.º membro [da NATO] em breve. E, para ser claro, esperamos que isso aconteça antes da cimeira de julho", disse Lloyd Austin, durante uma visita à base naval sueca em Musko, perto de Estocolmo, na quarta-feira.

A Turquia acusa a Suécia de ser um refúgio para terroristas curdos ou hostis a Ancara, exigindo dezenas de extradições e impondo condições para dar 'luz verde' à adesão à NATO.

A Finlândia, que num primeiro momento apresentou uma candidatura conjunta com a Suécia para a adesão à NATO, já concretizou a sua entrada na Aliança Atlântica no início de abril.