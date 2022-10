Disney de Xangai impede visitantes de sair até terem teste negativo à covid-19

Diana Fernandes Hoje às 15:49 Facebook

O Disney Resort de Xangai encerrou portas para cumprir a estratégia de zero casos de covid-19 na China. Os visitantes que estavam no parque foram obrigados a permanecer dentro das instalações, após o surto de dez casos de transmissão local do coronavírus. No momento do anúncio, as pessoas foram orientadas a permanecer no local até terem testes com resultado negativo.

O governo da cidade, através de um aviso online publicado esta segunda-feira, explicou que ninguém podia entrar e sair do parque "até que os testes no local retornem um resultado negativo". Acrescentou que quem visitou o parque desde quinta-feira deve obter três testes negativos ao longo de três dias sucessivos, refere a BBC.

O resort já teria dito anteriormente que estava a operar com capacidade reduzida devido às restrições do covid-19. No entanto, esta segunda-feira, a Comissão Nacional de Saúde de Xangai relatou dez casos assintomáticos transmitidos localmente no domingo.

Segundo o canal de televisão CNN, as operações no parque continuaram para os visitantes que se encontravam presos.

Em comunicado, a Disney diz notificar os clientes "assim que tivermos uma data confirmada para retomar as operações", garantindo que os bilhetes serão válidos durante seis meses ou será dado um reembolso.

No site do parque, a empresa pede desculpa pelo inconveniente.

Disney Resort de Xangai fecha portas ao público

O parque já foi fechado por dois dias em novembro do ano passado, com mais de 30 mil visitantes retidos, após as autoridades ordenarem que todos fossem testados numa operação de rastreio de contactos de pessoas infetadas. Só este ano o parque esteve encerrado durante três meses.