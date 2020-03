Distanciamento social em Inglaterra pode ser necessário "durante um ano"

JN Hoje às 16:58 Facebook

As medidas de distanciamento social podem ter de durar 12 meses para evitar o colapso dos serviços de saúde. O aviso é dos consultores científicos do governo inglês.

O Conselho Consultivo Científico para Emergências (Sage) recomenda que, ao longo desse período, se alterne entre medidas restritivas e mais leves.

Entre as rigorosas está o encerramento de escolas - medida em vigor a partir desta sexta-feira no Reino Unido - e o distanciamento social aplicado a toda a população.

A quarentena obrigatória apenas para os casos positivos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19) está entre as medidas menos restritivas.

"O Reino Unido tem especialistas de vários campos a trabalhar e estamos a fazer pleno uso dos seus conhecimentos para aumentar a informação sobre a Covid-19 enquanto procuramos combater esta doença", afirmou Patrick Vallance, o principal consultor científico do governo inglês.

As recomendações, avançadas pela BBC, surgem depois de, na quinta-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ter afirmado que acredita ser possível levantar as atuais restrições relacionadas com a pandemia dentro de 12 semanas.

"Eu acredito que poderemos virar a maré nas próximas 12 semanas. E estou absolutamente confiante de que podemos eliminar o coronavírus neste país. Mas somente se dermos os passos que delineámos. E isso é vital, porque é assim que vamos reduzir o pico", afirmou, em conferência de imprensa.

Mais de 65 mil profissionais de saúde chamados durante a pandemia

As autoridades britânicas vão mobilizar mais de 65 mil médicos e enfermeiros inativos para voltarem ao Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS) durante a pandemia.

As notificações estão a ser feitas através de cartas, enviadas a profissionais qualificados que se aposentaram nos últimos três anos. Estudantes de medicina e de enfermagem também estão a ser chamados para ocupar cargos temporários remunerados, quer nos hospitais, quer nas linhas de apoio.

O governo britânico decretou o encerramento das escolas públicas em todo o país a partir de sexta-feira e aconselhou as pessoas a não frequentarem bares ou restaurantes para evitar contactos sociais desnecessários.