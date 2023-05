O Jogo ao Vivo

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vota, nesta quarta-feira, com divisões nas bancadas dos partidos Republicano, maioritário, e Democrata, o aumento do teto da dívida norte-americana, negociado ao longo de semanas entre o chefe de Estado, Joe Biden, e o presidente da câmara baixa do Congresso, Kevin McCarthy, para evitar que o país entre em incumprimento, no dia 5, o que seria catastrófico para a sua economia e com graves efeitos na economia mundial.