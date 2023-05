Divulgado vídeo com depoimento de Trump em caso sobre violação

JN/Agências Hoje às 01:01 Facebook

Um vídeo com a gravação do interrogatório ao antigo presidente Donald Trump sobre as acusações de violação contra si foi divulgado na sexta-feira pela primeira vez.

Os jurados viram nos últimos dias o vídeo das declarações de Trump, feitas em outubro de 2022, no contexto do julgamento em curso, ap+os a queixa apresentada pela jornalista E. Jean Carroll.

Partes escritas das afirmações de Trump já tinham sido divulgadas, mas não a gravação em si.

O vídeo foi disponibilizado aos meios de comunicação que estão a cobrir o julgamento.

O vídeo mostra Trump a responder a questões. Em particular, mostra-o a classificar a queixa de violação apresentada por Carroll, que teria ocorrido em um complexo comercial de luxo em Manhattan, como "uma mentira nojenta, falsa".

Trump aparece a dizer "não é o meu tipo" sobre Carroll, mas também a confundi-la com a sua segunda esposa, Marla Maples, quando confrontado com uma fotografia em que aparece com Carroll e o então seu marido, nos anos 1980.

Trump também aparece a ser questionado sobre o infame vídeo em que se gaba de apalpar os genitais das mulheres. Disse, como já o fizera, que estava a ter uma 'conversa de vestiário'. Trump justificou os seus comentários sobre pessoas famosas serem capazes de terem acesso facilitado a mulheres, dizendo: "Historicamente, isto é verdade com as 'estrelas'".

Todos os testemunhos agendados acabaram na quinta-feira, o que abre caminho para a apresentação dos argumentos finais na segunda-feira.