Divulgado vídeo de ataque com martelo ao marido de Nancy Pelosi

JN Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um vídeo divulgado publicamente esta sexta-feira mostra o marido da ex-presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a lutar com o seu agressor, que tinha um martelo, momentos antes de ser atingido durante um ataque na casa do casal em São Francisco em outubro do ano passado. Nancy Pelosi estava em Washington nesse dia.

A filmagem da "bodycam" da polícia mostra o suspeito David DePape com a ferramenta de Paul Pelosi, de 82 anos, e a investir contra ele. O golpe em Pelosi ocorre fora da vista da câmara e os polícias correm para dentro de casa para imobilizar DePape.

Pelosi, aparentemente inconsciente, é visto deitado de bruços no chão. Autoridades disseram que o marido de Pelosi acordou numa poça do próprio sangue.

PUB

O lançamento ocorre depois que uma coligação de agências de notícias ter tentado aceder às provas que os procuradores apresentaram em tribunal no mês passado. As provas incluem partes da chamada de Paul Pelosi para o 911 (número de emergência) em 28 de outubro, bem como imagens das câmaras de vigilância da polícia do Capitólio, uma câmara corporal usada por um dos dois polícias que se dirigiram à sua casa e uma gravação de áudio de quase 18 minutos da entrevista de DePape com a polícia.

O agressor invadiu a casa com uma corda, um par de luvas e fita adesiva.

DePape declarou-se inocente e está preso sem direito a fiança. Enfrenta acusações que incluem tentativa de homicídio, abuso de idosos e agressão a um familiar imediato de um funcionário federal. De acordo com o procurador do distrito de São Francisco, o ataque teve motivações políticas. As autoridades acreditam que o suspeito pretendia raptar a líder democrata, o que o poderia colocar na prisão até 20 anos. Pela agressão ao marido pode incorrer numa pena de prisão até 30 anos.