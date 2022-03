Do fantasma de Kiev aos jornalistas inventados: os mitos da guerra na Ucrânia

O confronto entre Rússia e Ucrânia está a mostrar o impacto que as redes sociais e as "fake news" conseguem ter num conflito militar. A disseminação de informação falsa pode ter um grande impacto na opinião pública e começa a revelar-se como mais uma estratégia dos países envolvidos. Se no passado os repórteres tinham dificuldade em cobrir um cenário de guerra, nos dias de hoje é muito fácil criar um jornalista falso ou simular vídeos e histórias que facilmente se tornam virais.

Vivemos atualmente na era digital, onde a informação pode ser partilhada praticamente ao minuto e rapidamente partilhada em todo o Mundo. No entanto, os pontos negativos são bem conhecidos devido ao elevado número de notícias falsas que podem ser facilmente disseminadas. Mais perto ou longe de nós, vivemos também um período de guerra como nunca antes tínhamos visto: as redes sociais transformaram a forma como a guerra pode ser difundida, algo que nunca tinha acontecido no passado, com vídeos militares a serem gravados no Tik Tok e centenas de imagens a correrem a Internet graças às redes sociais.