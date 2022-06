Do Fundão a Manhattan para lidar com os tempos mais agitados do planeta

Primeiro ano do segundo mandato como secretário-geral da ONU confronta António Guterres com os maiores desafios internacionais das últimas décadas.

António Guterres completa este sábado o primeiro ano do segundo mandato como secretário-geral da ONU e reencontra-se com a agenda de sempre, desde que em 2017 foi empossado para dirigir a organização sediada em Nova Iorque. Apanhou em cheio com os maiores reptos planetários das últimas décadas, os das guerras - na Síria, no Iémen, no Sudão, no Afeganistão ou a desencadeada pela Rússia na Ucrânia - e o da emergência climática, que ainda esta sexta-feira o levou a fazer um vibrante apelo por "um futuro sem seca".

O beirão de 73 anos (Fundão, 30-4-1949) já tinha aparecido na primeira página da Time, em 2019, a arregaçar as calças e com água pelos joelhos, a alertar para as alterações climáticas que devastam o planeta. Continua a verificar as mesmas urgências, agravadas no último ano, o primeiro do segundo mandato, para que foi reconduzido a 18 de junho de 2021, após nomeação unânime da Assembleia-Geral da ONU.