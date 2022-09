Do palhaço ao ex-ator porno: no terreno eleitoral brasileiro chora-se de tanto rir

Num país com um discurso político incomparavelmente mais solto (para o bem e para o mal) e onde as figuras se sobrepõem inequivocamente aos partidos, é muito fértil o chão do humor. As paródias de campanha pululam nas redes sociais, ridículas para uns, geniais para outros. Mais do que estratégias, atos genuínos de um povo.

"Sou de origem pobre, preto e, como vocês, sempre trabalhei duro." A apresentação política, aparentemente inofensiva, revela apenas um dos muitos trocadilhos sexuais usados na campanha eleitoral de Clóvis dos Santos, conhecido como Kid Bengala.

O ex-ator de filmes pornográficos vai concorrer pelo União Brasil ao Congresso e promete "entrar com tudo em Brasília". "Vou meter o pau em deputado corrupto", garante, todo ele alegria, nos vídeos promocionais, onde a canção de resistência italiana "Bella Ciao" surge, claro, também ela adaptada: "vai dar pau, vai dar pau, vai dar pau pau pau".