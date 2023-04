Documentos dos EUA: Egito terá ponderado entregar milhares de rockets à Rússia

Abdel Fatah El-Sisi, presidente do Egito, terá planeado o fabrico de mais de 40 mil rockets para a Rússia usar na ofensiva na Ucrânia, indica um dos documentos confidenciais dos EUA que foram divulgados na Internet. O líder do Estado instruiu ainda as autoridades do país a manter a produção e o envio em segredo de modo a "evitar problemas com o Ocidente".

Apesar de o Pentágono ainda só ter confirmado a autenticidade de uma parte dos documentos divulgados nas redes sociais há várias semanas, o vazamento das informações continua a ser foco de atenções em todo o Mundo, sobretudo porque grande parte do conteúdo revelado diz respeito à guerra na Ucrânia.

Um documento confidencial, datado de 17 de fevereiro, ao qual o jornal norte-americano "The Washington Post" teve acesso, indica que o presidente do Egito - um dos estados mais próximos dos EUA no Médio Oriente e um dos principais recetores de ajuda de Washington - ordenou que fossem produzidos cerca de 40 mil foguetes que, uma vez finalizados, deveriam ser enviados "secretamente" para a Rússia, de modo a que o regime de Vladimir Putin os pudesse usar na ofensiva que está a ser desencadeada na Ucrânia.

Nas alegadas conversas que teve com altos oficiais egípcios, Sisi apelou aos funcionários que mantivessem a produção em segredo para "evitar problemas com o Ocidente", uma vez que também estaria a planear fornecer a Moscovo balas de artilharia e pólvora.

Questionado pelo jornal norte-americano sobre a veracidade das informações, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros egípcio frisou que a posição do país "é baseada no não envolvimento" na guerra e "no compromisso de manter a mesma distância com ambos lados", ao mesmo tempo "que afirma o apoio à carta da ONU e ao Direito Internacional".

"Continuamos a pedir a ambas as partes que cessem as hostilidades e cheguem a uma solução política através de negociações", frisou o embaixador Ahmed Abu Zeid.

Uma fonte do Governo norte-americano, que falou ao "The Washington Post" sob anonimato, também garantiu que as autoridades do país não têm conhecimento "da execução desse plano", referindo-se à alegada iniciativa que tinha em vista a exportação de foguetes do Egito para a Rússia.

O fornecimento de armas a Moscovo por parte do Cairo poderia representar uma jogada potencialmente perigosa, uma vez que, apesar de o Egito ter vindo a aprofundar os laços com a Rússia, continua a ser muito dependente da cooperação que mantém com os EUA, nomeadamente pelo apoio financeiro que Washington tem feito chegar à nação nas últimas décadas.

Sul-coreanos indecisos

No seguimento da divulgação de dezenas de documentos secretos, ficou clara a extensão da espionagem dos EUA a aliados relevantes, como é o caso da Coreia do Sul.

Um dos documentos revela uma conversa entre altos funcionários sul-coreanos sobre o envio de armas para a Ucrânia. A informação analisada pela BBC indica que as autoridades do país estariam indecisas sobre a possibilidade de vender munições aos EUA que, posteriormente, poderiam ser usadas pelo Exército de Volodymyr Zelensky.

O principal partido da Oposição sul-coreana exigiu ao Executivo que justifique o que está descrito nos documentos, nomeadamente as tentativas dos EUA de espiarem altos responsáveis sul-coreanos, tal como os eventuais negócios relacionados com armas. No entanto, o Governo desvalorizou as informações, alegando que o conteúdo dos documentos pode ter sido adulterado.

Os EUA não escondem o facto de quererem que a Coreia do Sul ceda material bélico à Ucrânia, pois acreditam que a capacidade de construir armas avançadas da nação asiática pode contribuir de forma significativa para o resultado final da guerra. No entanto, Seul tem relutado em fazê-lo, com receio de visar as pontes que tem construído com o Kremlin.

Para já, ainda não é conhecida a fonte da fuga de informação que deu origem ao vazamento de múltiplos documentos. O Departamento de Justiça está a investigar a origem da divulgação e a Defesa dos EUA tem sido cautelosa nas declarações sobre a exposição dos documentos em múltiplos canais online, que apesar de já ter acontecido há várias semanas, só foi trazido a público na passada sexta-feira.

Embora o Pentágono já tenha confirmado a autenticidade de parte dos documentos divulgados, de acordo com a Imprensa norte-americana, o conteúdo de alguns terá sido alterado, nomeadamente no que diz respeito ao número de soldados mortos na guerra na Ucrânia.