Dois adolescentes detidos por planearem atentado na Bélgica

As forças de segurança belgas detiveram dois menores, entre 16 e 17 anos, suspeitos de prepararem um ataque terrorista.

Os dois suspeitos foram detidos a 31 de outubro, na sequência de buscas realizadas nas cidades de Eupen e La Calamine, localizadas na província de Liège, na Bélgica. Ambos são suspeitos de "tentativa de assassínio terrorista e participação em organização terrorista", anunciou a Procuradoria belga, que não vai adiantar mais detalhes sobre o caso.

Os dois jovens foram colocados num centro de proteção de menores até serem apresentados a um juiz.

A televisão belga RTBF referiu que as autoridades encontraram um vídeo em que os jovens declaravam obediência ao autoproclamado Estado Islâmico. As detenções ocorreram antes do ataque perpetrado na última segunda-feira por outro autointitulado militante do grupo radical, em Viena, e depois de França ter sido palco de dois atentados..

Atualmente, a Bélgica está no nível de alarme antiterrorismo 2 numa escala de 4, ou seja, há "uma ameaça improvável, mas não inexistente", segundo o órgão que faz essa classificação (OCAM).

O segundo nível de alarme está a ser mantido desde janeiro de 2018, após a Bélgica ter estado em alerta máximo após os ataques em Paris e Bruxelas em novembro de 2015 e março de 2016, respetivamente.