Dois agentes do FBI mortos a tiro por suspeito de crimes contra crianças

Dois agentes do FBI morreram e três ficaram feridos, na manhã desta terça-feira, durante um tiroteio na cidade de Sunrise, na Florida, enquanto cumpriam um mandado de detenção. O suspeito, que estaria a ser investigado por crimes violentos contra crianças, morreu durante a ação.

Dois agentes federais morreram e três ficaram feridos Foto: AFP

A troca de tiros ocorreu por volta das seis horas quando os agentes do FBI, bem como a polícia local, foram cumprir um mandado de busca e apreensão, ordenado por um tribunal federal, na sequência de uma investigação sobre crimes violentos contra crianças, de acordo com comunicado oficial.

Dois agentes do FBI morreram e três ficaram feridos, sendo que dois deles tiveram que ser hospitalizados, estando "em condições estáveis". O terceiro agente foi assistido no local. As identidades dos mortos não foram divulgadas pela polícia.

De acordo com o FBI, o suspeito terá oferecido resistência, chegando a barricar-se, mas acabou por morrer durante a ação. Estaria a ser investigado por crimes violentos contra crianças.

O tiroteio aconteceu por volta das 6 horas locais (11 horas em Portugal continental) num bairro de classe média com residências, duplexes e prédios de apartamentos.

Horas depois, a polícia de Sunrise pediu aos residentes para permanecerem em casa enquanto a polícia bloqueava as entradas no bairro.

As armas de fogo abundam na Florida e são facilmente acessíveis ao público.

Nos últimos anos, a península, localizada no sudeste dos Estados Unidos, tem sido também palco de vários tiroteios particularmente mortais.