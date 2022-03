Dois Anos de Pandemia: desigualdades entre os continentes a descoberto

JN Hoje às 17:34 Facebook

O surgimento de um novo coronavírus deixou transparecer as diferenças sociais e económicas no Mundo. Apesar de a Europa ter sido o continente mais afetado pela covid-19, nos dias de hoje orgulha-se de ser uma das regiões do planeta com mais pessoas vacinadas. Já em África, uma fatia considerável da população ainda aguarda pela toma da primeira dose da vacina contra a doença.