Dois ataques com mísseis em Zaporíjia

As tropas russas atacaram com mísseis, esta quinta-feira, por duas vezes, a região de Zaporíjia, cidade no sul da Ucrânia, deixando pelo menos dois mortos e oito feridos, relataram as autoridades ucranianas.

"Atenção. Mais um ataque de mísseis do inimigo", alertou o chefe da administração militar regional de Zaporíjia, Oleksandr Staruj, numa breve mensagem publicada no Twitter, citada pelas agências de notícias ucranianas Ukrinform e Unian, pedindo à população que se proteja dos ataques.

Também Anatoly Kurtev, da Autarquia de Zaporíjia, escreveu na rede social Telegram que os "malditos russos não deixam a cidade em paz", ao relatar que "o inimigo atacou novamente infraestruturas", referindo-se ao segundo ataque do dia. Kurtev também recomendou que a população tenha cuidado e fique "em locais seguros".

No primeiro bombardeamento desta manhã em Zaporíjia, duas mulheres morreram e oito pessoas tiveram que ser hospitalizadas. Muitos outros afetados pelo ataque foram resgatados, incluindo uma menina de três anos, disse a agência de notícias Unian.

Neste primeiro ataque, o Exército russo disparou sete foguetes contra prédios residenciais e, como resultado do ataque, dois prédios de vários andares foram destruídos. O bombardeamento afetou um prédio com doze apartamentos onde moravam 59 pessoas.