Dois aviões históricos colidem no ar durante espetáculo aéreo em Dallas

Dois aviões militares históricos, da era da Segunda Guerra Mundial, colidiram e caíram, no sábado, durante um espetáculo aéreo em Dallas, nos Estados Unidos da América. Segundo os meios locais, a bordo dos aparelhos estariam seis pessoas, mas esta informação ainda carece de confirmação oficial. Vídeos nas redes sociais mostram momento do embate.

A colisão entre o bombardeio B-17 Flying Fortress e o caça Bell P-63 Kingcobra ocorreu durante o espectáculo "Wings Over Dallas Airshow", por volta das 13.20 horas de sábado. Após o choque, os aparelhos partiram-se em vários pedaços e embateram no solo, provocando uma bola de fogo, que criou uma enorme pluma de fumo negro.

Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento dramático em que o caça Kingcobra choca com B-17.

Apesar de as autoridades ainda não terem confirmado o número de vítimas mortais, os meios de comunicação locais avançam com seis mortos. Cinco deles eram os ocupantes do bombardeio B-17 e o sexto trata-se do piloto do caça Bell.

"Como muitos de vós já viram, tivemos uma tragédia terrível na nossa cidade durante um espectáculo aéreo. Muitos detalhes permanecem desconhecidos ou não confirmados neste momento", afirmou o presidente da Câmara de Dallas, Eric Johnson. As causas do acidente vão ser investigadas pela National Transportation Safety Board.

O acidente espalhou destroços pelo terreno do aeroporto, bem como numa autoestrada e num centro comercial próximo, mas nenhum dos espectadores no local ficou ferido.

O B-17, um bombardeiro a quatro motores, desempenhou um papel importante durante a Segunda Guerra Mundial na vitória contra a Alemanha. Com uma reputação de cavalo de batalha, tornou-se um dos bombardeiros mais produzidos de sempre.

O caça P-63 Kingcobra era um avião de combate desenvolvido durante a mesma guerra pela Bell Aircraft, mas foi utilizado em combate apenas pela Força Aérea Soviética.

Um dos últimos grandes incidentes de um B-17 foi a 2 de outubro de 2019, quando sete pessoas morreram num acidente num aeroporto em Windsor Locks, Connecticut.