Dois canadianos presos por distribuir doces com canábis no Halloween

Duas pessoas foram presas na província de Manitoba, no Canadá, por distribuírem doces com canábis no Halloween, informou a polícia esta quarta-feira.

O homem de 63 anos e a mulher de 53 anos supostamente distribuíram doces com THC, o composto psicoativo da canábis, a mais de dez crianças e jovens entre os seis e os 16 anos, informou a polícia da cidade de Winnipeg, em Manitoba.

Produtos comestíveis de canábis podem ser comprados legalmente de revendedores licenciados no Canadá para uso recreativo, mas apenas por adultos.

Na segunda-feira, na periferia de Vancouver, um menino de 11 anos foi levado ao hospital depois de comer, sem saber, doces de Halloween com THC. Nesse caso, a polícia não conseguiu identificar quem entregou o doce à criança.