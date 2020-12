Dois casos de covid-19 levam autoridades chinesas a testar 300 mil pessoas

JN/Agências Hoje às 07:28 Facebook

Twitter

Partilhar

As cidades chinesas de Dongning e Suifenhe, na província de Heilongjiang, no nordeste do país, lançaram, esta sexta-feira, uma campanha de testes de ácido nucleico, após detetarem dois novos casos de covid-19.

Em comunicado, as autoridades anunciaram que esperam concluir o processo em três dias, abrangendo, no total, 300 mil pessoas.

Suifenhe e Dongning, que têm 70 mil e 230 mil habitantes, respetivamente, decretaram restrições ao movimento dos seus habitantes. Quem quiser sair das cidades terá de apresentar resultado negativo nos testes de ácido nucleico.

No segundo trimestre do ano, Suifenhe foi palco de um surto, devido ao influxo de cidadãos chineses que regressaram da Rússia através da fronteira terrestre.

Dongning e Suifenhe não são as únicas cidades a testarem os seus cidadãos na China. Chengdu, a capital da província de Sichuan, ordenou também a realização de testes em massa, após detetar um surto cuja origem é ainda desconhecida.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde da China, o número total de casos ativos no país asiático é de 292, cinco dos quais se encontram em estado grave.