Dois comboios colidem num túnel no Reino Unido

Dois comboios chocaram num túnel entre Andover e Salisbury, no Reino Unido, ao final da tarde deste domingo. Acidente terá sido provocado pelo descarrilamento de um dos comboios.

De acordo com o jornal escocês "The Herald", suspeita-se que pelo menos 12 pessoas tenham ficado feridas na sequência de um choque entre dois comboios entre Andover e Salisbury, no Reino Unido. O alerta para o acidente no Fisherton Tunnel, em Salisbury, foi dado às 18.46 horas.

#BREAKING The Rail Accident Investigation Branch is responding to the incident in #Salisbury. pic.twitter.com/uWBTawQUrY - News This Second (@NewsThisSecond) October 31, 2021

O jornal local "Wiltshire Today" diz que, de acordo com a polícia, não há registo de vítimas mortais. Pelo menos 17 pessoas foram hospitalizadas.

A imprensa britânica relata que um dos comboios, que seguia entre Portsmouth e Bristol Temple Meads, descarrilou às 17.08 horas, após ter embatido num objeto quando se aproximava da estação de Salisbury, derrubando toda a sinalização da área. Um outro comboio, que seguia na direção contrária, entre London Waterloo e Honiton, embateu no comboio descarrilado às 17.20 horas. Todas as linhas de comboio que passam pelo Fisherton Tunnel estão cortadas.

Ainda de acordo com o "The Herald", um porta-voz da Network Rail (proprietária e gerente de infraestrutura da maior parte da rede ferroviária da Grã-Bretanha) disse que "há relatos de feridos e os serviços de emergência estão no local, juntamente com os primeiros socorros da ferrovia".

Mais de 50 bombeiros estão a prestar socorro no local.