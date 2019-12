Dois funcionários morrem eletrocutados num restaurante McDonald's no Peru

Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades da cidade de Pueblo Libre, no Peru, fecharam um restaurante da cadeia McDonald's depois de dois jovens funcionários, de 19 e 18 anos, terem morrido eletrocutados quando limpavam a cozinha do restaurante, no passado domingo.

Carlos Zapata e Alexandra Ingas, de 19 e 18 anos respetivamente, morreram, no domingo, quando estavam a limpar a cozinha do restaurante onde trabalhavam. A morte dos dois jovens acontece numa altura em que muito se tem discutido as condições precárias de trabalho naquele país.

Ao jornal "The New York Times", a mãe de Alexandra, Johana Argote, disse que a última vez que falou com a filha foi na sexta-feira, antes da missa. No domingo, no dia do acidente fatal, recebeu uma chamada de um funcionário do McDonald´s. "Houve um acidente. A sua filha morreu", recorda a mulher de 38 anos.

Na segunda-feira, a empresa Arcos Dorados, responsável pelas cadeias da empresa norte-americana no Peru, anunciou que os restaurantes de todo o país iriam estar encerrados durante dois dias. "Partilhamos a tristeza e a dor que afeta as famílias", escreveu a empresa numa nota enviada à imprensa.

Falta de segurança alarma famílias

Mal soube da notícia da morte da filha, a mãe foi para o restaurante onde se deparou com um cenário dantesco. O cadáver da filha estava no chão, completamente encharcado e rodeado de cabos elétricos.

Um outro aspeto que chamou a atenção da mulher foi a falta de segurança da filha que não tinha luvas, botas ou qualquer outro elemento de segurança. A jovem terá mesmo morrido enquanto limpava o chão descalça, no mesmo momento em que um dos cabos caiu no chão.

A imprensa local afirma mesmo que as autoridades tentaram fazer uma inspeção ao restaurante, mas foram impedidos pelos responsáveis do mesmo, o que motivou o encerramento do mesmo.