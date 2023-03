Dois helicópteros dos EUA despenharam-se durante uma missão de treino

JN/Agências Hoje às 08:46 Facebook

Dois helicópteros das Forças Armadas dos EUA despenharam-se durante uma missão de treino no Kentucky, na quarta-feira à noite, madrugada de quinta-feira em Portugal.

"O estado da tripulação é desconhecido neste momento", disse um porta-voz da base de For Campbell, em comunicado, às primeiras horas desta quinta-feira. "O comando está atualmente focado em cuidar dos militares e das suas famílias", acrescenta o documento, citado pela AFP.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, admitiu que o acidente causou vítimas. "Temos notícias duras de Fort Campbell, com relatórios preliminares da queda de um helicóptero e possíveis vítimas", escreveu, no Twitter.

"Por favor, rezem pelos afetados", disse Andy Beshear, acrescentando que a polícia e os serviços de emergência estavam no local. "Daremos mais informações quando for possível", terminou.

Os dois Blackhawk, da 101.ª Divisão Aerotransportada, despenharam-se cerca das 22 horas locais, três da madrugada em Portugal continental, no condado de Triig, a noroeste de Fort Campbell.