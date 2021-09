Dois homens acusados pelo homicídio da jornalista Lyra McKee

Angélica Cavaleiro Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens, com 21 e 33 anos, foram acusados, esta sexta-feira, de terem baleado mortalmente a jornalista Lyra McKee, em 2019, enquanto cobria tumultos em Londonderry, na Irlanda do Norte.

Os dois homens, Peter Géaroid Cavanagh, de 33 anos, e Jordan Devine, de 21 anos, também estão acusados de porte de armas de fogo e munições, posse e arremesso de engenhos incendiários "cocktail molotov", fogo posto e desordem.

Um terceiro homem, Joe Campbell, de 20 anos, está acusado de posse e arremesso de engenhos incendiários e desordem, compareceu por videoconferência. Um outro homem, de 19 anos, detido juntamente com os outros três, foi libertado sem acusações.

A investigação já tinha resultado na acusação de homicídio, em meados de fevereiro de 2020, de Paul Mclntyre, de 53 anos. O advogado alegou que não foi ele quem disparou. Em julho do mesmo ano, um outro homem de 27 anos foi indicado por violações da lei sobre armas de fogo. A arma do crime foi encontrada em meados de junho de 2020.

Lyra McKee, de 29 anos, era uma jornalista influente, que escrevia sobre a sua experiência homossexual e as dificuldades da geração dos "bebés do cessar-fogo", uma referência aos jovens que cresceram após o acordo de paz da Sexta-feira Santa de 1998. Lyra McKee estava a fazer uma reportagem sobre os confrontos com a polícia naquela cidade da Irlanda do Norte, quando foi atingida por tiros no dia 8 de abril de 2019.

O Novo Ira (New Ira), um pequeno grupo paramilitar que se opõe ao processo de paz da Irlanda do Norte, disse que os seus membros dispararam contra Lyra McKee acidentalmente e que o alvo eram os agentes.

PUB

A sua morte ajudou a impulsionar um esforço para fazer com que políticos rivais formassem uma coligação para restaurar o Governo regional da Irlanda do Norte, inexistente desde as eleições de 2017 por falta de entendimento entre o Partido Democrata Unionista (DUP) e o Sinn Féin.