Carro em fuga à polícia mata dois homens em Madrid

JN Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas, esta quinta-feira, após terem sido atropeladas num passeio em Madrid, Espanha, por um veículo que circulava a alta velocidade.

De acordo com a "Europa Press", que cita fontes policiais, o incidente aconteceu cerca das 13 horas no Passeio da Extremadura. As vítimas mortais são dois homens com 72 e 81 anos, que foram atropelados em diferentes pontos da avenida. Os cinco feridos ligeiros são uma pessoa atingida pela viatura, três que caíram e outra que teve um ataque de ansiedade, segundo o jornal espanhol "El País".

O condutor estaria a fugir à polícia.

PUB

A Guarda Civil confirmou que o autor do ataque fugiu, embora o carro, no qual viajavam três pessoas, tenha sido intercetado junto à ponte de Segóvia. No veículo viajavam três pessoas: o motorista e outros dois ocupantes, que foram detidos.

Os investigadores descartaram um possível motivo terrorista e disseram tratar-se de dois "delinquentes comuns" que a polícia perseguiu por uma das autoestradas que circundam a cidade de Madrid e depois pela avenida em que ocorreram os atropelamentos.