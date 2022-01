Dois jornais israelita pirateados no aniversário da morte de comandante iraniano

JN/Agências Hoje às 11:46 Facebook

A conta no Twitter do jornal israelita Maariv e o 'website' do Jerusalem Post foram pirateados esta segunda-feira, aparentemente por um grupo pró-iraniano, com uma imagem do reator nuclear israelita de Dimona sob ataque e uma mensagem ameaçadora.

"Estamos perto de si, onde menos espera", lê-se na mensagem em inglês e hebraico ao lado de uma imagem de um míssil balístico a cair do que o Jerusalem Post diz que parece ser uma "representação da mão" de Qassem Soleimani, antigo comandante da força de elite iraniana Corpo de Guardas da Revolução Islâmica.

Soleimani foi morto há precisamente dois anos, num ataque com um 'drone' (aeronave não tripulada) norte-americano pouco depois de ter desembarcado no aeroporto de Bagdade.

"Estamos conscientes do aparente ataque pirata ao nosso 'website', juntamente com uma ameaça direta a Israel. Estamos a trabalhar para resolver o problema e agradecemos aos leitores pela sua paciência e compreensão", anunciou o Jerusalem Post nas redes sociais.

O jornal acrescentou que "não é claro se os piratas informáticos são do Irão ou apoiantes de fora do país, ou se são patrocinados pelo Estado" iraniano.

O ataque informático ocorreu depois de um antigo chefe dos serviços secretos militares israelitas ter reconhecido, em dezembro, que Israel estava envolvido no ataque aéreo norte-americano que matou Soleimani, segundo a agência espanhola EFE.

De acordo com relatórios dos meios de comunicação social, Israel forneceu aos Estados Unidos informações dos serviços secretos sobre o voo de Soleimani de Damasco para Bagdade.

O Jerusalem Post já tinha sido atacado em 2020, quando a sua página inicial foi substituída por uma ilustração da cidade israelita de Telavive em chamas e a mensagem: "Estejam preparados para uma grande surpresa".

Ambos os jornais restauraram agora as suas publicações na internet.