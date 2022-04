Dois jovens morreram e onze ficaram feridos em tiroteio numa festa

JN/Agências Hoje às 11:41 Facebook

Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas hoje de manhã, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, na sequência de um tiroteio, disse a polícia local, citada pela agência norte-americana ​​​​​​​Associated Press (AP).

Em comunicado, a polícia de Pittsburgh explica que o tiroteio aconteceu durante uma festa que estava a decorrer numa propriedade do Airbnb, na zona norte da cidade, onde estavam mais de 200 pessoas, muitas delas menores de idade.

EASTER SUNDAY MASS SHOOTING: 11 people were shot and two juveniles boys were killed at a party at an Airbnb in Pittsburgh with around 200 people attending.



LATEST INFO: https://t.co/rGijagQndR



PHOTOS FROM THE SCENE: https://t.co/UJ75iS62b4 pic.twitter.com/vOnPI8jkI5 - WPXI (@WPXI) April 17, 2022

Segundo a polícia, quando os agentes chegaram ao local, viram pessoas a fugir e a tentar escapar saltando pelas janelas.

Várias pessoas foram levadas para o hospital, tendo dois jovens do sexo masculino (ainda não identificados) acabado por morrer.

A polícia referiu que terão sido disparados até 50 tiros no interior da propriedade e mais no exterior. De acordo com a WTAE-TV, foram encontrados cartuchos de espingardas e de pistolas no local.

A polícia está a recolher provas em pelo menos oito cenas de crime separadas, que se estendem por vários quarteirões nos arredores do local onde ocorreu o tiroteio.

Até ao momento, não há informações sobre quaisquer suspeitos.