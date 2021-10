Dois jovens portugueses morrem num acidente em Espanha

César Castro Hoje às 21:47 Facebook

Dois jovens portugueses, um homem de 22 anos e uma mulher de 23, morreram, no domingo, num acidente numa autoestrada perto de Torrefresneda, na província espanhola de Badajoz. Segundo apurou o JN, as vítimas serão do distrito de Lisboa.

De acordo com o diário espanhol "Hoy", o sinistro, envolvendo um Mercedes com matrícula portuguesa, aconteceu ao quilómetro 322, cerca das 11.40 horas de domingo (hora local).

Do acidente, resultaram ainda outros dois feridos, dois homens com 28 e 39 anos, que foram transportados para o Hospital de Mérida.

Segundo o mesmo jornal, um dos feridos continua sob observação devido a um traumatismo craniano.

A Guarda Civil está a investigar as causas do acidente.