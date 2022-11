Dois mineiros resgatados após nove dias encurralados numa mina na Coreia do Sul

JN/Agências Hoje às 09:59 Facebook

Dois mineiros sul-coreanos, encurralados há mais de nove dias por um desabamento numa mina de zinco, foram resgatados pelas equipas de socorro na sexta-feira, anunciaram hoje as autoridades.

Os dois homens, de 56 e de 62 anos, ficaram presos a cerca de 190 metros de profundidade num poço vertical da mina, que desabou a 26 de outubro em Bonghwa, no leste do país.

A saída da mina dos dois sobreviventes, com a ajuda das equipas de resgate, foi transmitida pelas televisões sul-coreanas.

O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, considerou o resgate "verdadeiramente milagroso" e agradeceu também às equipas de socorro.

Os dois sobreviventes estão em condições estáveis, disseram as autoridades.

A notícia chegou num momento de luto nacional na Coreia do Sul depois de mais de 150 pessoas terem morrido numa debandada, no sábado passado, durante as celebrações do Halloween no centro de Seul.