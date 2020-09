Dois mortos e 14 feridos num "tiroteio em massa" em Rochester

JN Hoje às 09:18, atualizado às 10:15 Facebook

Um "tiroteio em massa" numa avenida da cidade de Rochester, Estado norte-americano de Nova Iorque, causou 16 vítimas, duas delas mortais.

De acordo com a Polícia da cidade, cerca da meia-noite e meia local, 16 pessoas foram baleadas, no exterior de uma casa onde decorria uma festa. Duas morreram e 14 ficaram feridas. Além disso, outras duas pessoas também sofreram ferimentos enquanto fugiam do local.

De acordo com a estação de televisão local WHAM-TV, afiliada à ABC, as duas vítimas mortais são um homem e uma mulher com cerca de 20 anos.