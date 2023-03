Dois mortos e 16 feridos em acidente ferroviário no Egito

JN/Agências Hoje às 21:52 Facebook

Um acidente de comboio fez, esta terça-feira, dois mortos e 16 feridos na cidade egípcia de Qalyub, a norte do Cairo, indicou o Ministério da Saúde.

Inicialmente, o ministério egípcio deu conta, num comunicado, de "um morto e 16 feridos", seis dos quais já com alta médica.

Pouco depois, atualizou o balanço das vítimas, referindo "dois mortos no acidente de comboio de Qalyub" e precisando que os feridos se encontravam em "situação estável".

Por seu lado, a Autoridade Nacional Ferroviária do Egito indicou que, quando o comboio entrou na estação de Qalyub, "o maquinista avançou com o semáforo fechado e o comboio prosseguiu a sua marcha além da linha de chegada, embatendo no batente no final da linha". "Isso causou o descarrilamento da locomotiva do comboio e da primeira carruagem", acrescentou a mesma fonte num comunicado.

O procurador-geral, Hamada Saui, decidiu, segundo um comunicado oficial, "a constituição de uma equipa para investigar o acidente".

O Egito, país com 100 milhões de habitantes, tem sido palco de diversas colisões e descarrilamentos com vítimas mortais, que aumentaram a ira da população perante "a negligência das autoridades e a antiguidade da rede ferroviária nacional".

Frequentes, estes acidentes são geralmente atribuídos a problemas infraestruturais e de manutenção.

Em abril de 2021, o ministro dos Transportes demitiu o presidente da Autoridade Nacional Ferroviária, após dois acidentes de comboio em menos de um mês que fizeram mais de 40 mortos.

A tragédia ferroviária com mais vítimas mortais da história do país ocorreu em 2002, quando um comboio se incendiou, fazendo mais de 370 mortos, a cerca de 40 quilómetros a sul do Cairo.