Dois mortos e mais de três mil prédios danificados em sismo no México

Duas pessoas morreram e mais de três mil edifícios ficaram danificados devido a um poderoso terramoto de magnitude 7,7 que atingiu o México no aniversário de dois tremores devastadores.

Uma mulher morreu devido aos ferimentos causados ​​pela queda de um muro em Manzanillo, no estado de Colima, no oeste do país, disse aos jornalistas a coordenadora nacional da defesa civil Laura Velazquez. Por sua vez, um homem morre devido a destroços num centro comercial na mesma cidade durante o terramoto de segunda-feira, que fez com que prédios balançassem na Cidade do México.

O presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou que foi sorte que o número de mortos não tenha sido maior. "Foi um tremor de intensidade considerável", disse.

O epicentro localizou-se perto da costa do Pacífico, a cerca de 400 quilómetros a oeste da capital e 59 quilómetros ao sul de Coalcoman, no estado de Michoacan, segundo sismólogos. A profundidade foi estimada em 15 quilómetros.

Pelo menos 26 pessoas receberam tratamento hospitalar em Michoacan, onde as autoridades relataram danos em 3161 casas, bem como várias dezenas de centros de educação e saúde. Nove pessoas ficaram feridas em Colima, onde mais de 150 casas e outros prédios foram danificados.

Houve centenas de tremores secundários, dos quais o mais poderoso foi de magnitude 5,8, de acordo com a agência nacional de sismologia.

O terramoto ocorreu menos de uma hora depois de milhões de pessoas na Cidade do México terem participado em exercícios de emergência no aniversário de dois desastres anteriores. Em 19 de setembro de 1985, um terramoto de magnitude 8,1 matou mais de 10 mil pessoas e destruiu centenas de edifícios. No aniversário daquele sismo em 2017, um terramoto de 7,1 fez cerca de 370 mortos, principalmente na capital.

O México fica na zona mais sísmica e vulcânica do mundo, conhecida como Anel de Fogo, onde a placa do Pacífico encontra as placas tectónicas circundantes. A Cidade do México, que juntamente com as áreas urbanas vizinhas abriga mais de 20 milhões de pessoas, foi construída numa bacia natural repleta de sedimentos de um antigo lago, tornando-a particularmente vulnerável a terramotos.

A capital tem um sistema de alarme de alerta precoce que usa monitores sísmicos para dar aos moradores tempo suficiente para evacuar os edifícios quando os terramotos atingem zonas sísmicas perto da costa do Pacífico.