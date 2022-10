Dois mortos e seis feridos em esfaqueamentos na Las Vegas Strip

JN/Agências Hoje às 00:35 Facebook

Um homem com uma faca de cozinha de grandes dimensões matou duas pessoas e feriu outras seis na icónica avenida Las Vegas Strip, antes de ser detido, revelou esta quinta-feira a polícia norte-americana.

Três pessoas foram hospitalizadas em estado crítico e outras três estão em condição estável, de acordo com a polícia de Las Vegas, no Estado de Nevada.

A força policial não divulgou até agora nenhuma informação sobre o suspeito ou um possível motivo.

Testemunhas referiram às televisões locais que o suspeito atacou em vários zonas, e algumas das vítimas pareciam ser dançarinas ou artistas de rua que tiravam fotos com turistas na icónica Las Vegas Strip, a longa avenida de casinos e hotéis desta cidade norte-americana conhecida pelos excessos.

O homem terá dito a uma mulher que era um 'chef' e que queria tirar uma foto com algumas das dançarinas com a sua faca, mas começou a esfaquear as pessoas quando o grupo recusou o pedido, explicou uma das testemunhas à KTNV.

A mesma fonte referiu que, apesar de não ter visto o suspeito enquanto caminhava na Las Vegas Strip, ouviu o que pensou serem risos mas afinal era gritos e, depois, "muito sangue" e várias pessoas feridas.