Dois mortos e sete feridos numa festa em Charlotte

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas por tiros e atropelamentos numa festa de rua em Charlotte, no Estado norte-americano da Carolina do Norte.

Os disparos de armas de fogo ocorreram por volta da meia-noite durante uma festa "organizada de forma espontânea" durante as festividades que assinalam os 155 anos da proclamação do decreto federal que determinou a libertação dos escravos ("Juneteenth Celebration"), a 19 de junho de 1865.

De acordo com subchefe da Polícia de Charlotte-Mecklenburg, Johnny Jennings, as autoridades foram chamadas ao local depois de terem sido alertadas por um telefonema sobre uma festa que juntava centenas de pessoas nas ruas do bairro de Beattis Ford Road, no norte da cidade de Charlotte.

À chegada da Polícia, foram efetuados vários disparos, que provocaram o pânico da multidão e levaram a que cinco pessoas tenham sido atropeladas por condutores que tentavam abandonar o local. A Polícia informou ter recolhido provas que permitem identificar os prováveis autores dos disparos, mas até ao momento não foram efetuadas detenções.