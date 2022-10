Dois mortos e um ferido grave em esfaqueamento na Alemanha

JN/Agências Hoje às 17:42 Facebook

Duas pessoas foram mortas e uma terceira ficou gravemente ferida num esfaqueamento na cidade alemã de Ludwigshafen, no estado federado da Renânia-Palatinado.

A porta-voz da polícia indicou que o suspeito do ataque, de 25 anos, fugiu inicialmente, mas foi detido pela patrulha que efetuou a perseguição, depois de alvejado.

O alegado agressor foi gravemente ferido por tiros da polícia, segundo os meios de comunicação social.

O motivo do ataque, que teve lugar no meio da rua no distrito de Oggersheim, ainda não é conhecido, mas as forças de segurança continuam a investigar, disse uma porta-voz da polícia.

Segundo a emissora regional SWR, o ataque foi precedido por uma luta, embora o motivo não seja conhecido.

Através da sua conta no Twitter, a polícia alemã relatou o ataque e a detenção do alegado agressor, assegurando que "não há perigo" para a população, mas pedindo ao público para se manter afastado do local, de modo a não dificultar o trabalho policial.