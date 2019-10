Dois mortos e vários feridos em tiroteio numa festa universitária do Texas

Hoje às 10:40 Facebook

Duas pessoas morreram num tiroteio numa festa universitária, no Texas, nos Estados Unidos. O suspeito ainda estará em liberdade. Vários vídeos após o incidente estão a circular nas redes sociais.

Centenas de pessoas juntaram-se numa festa universitária de boas-vindas ao novos estudantes na cidade de Greenville, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. O evento estaria a ocorrer a 32 quilómetros do campus da universidade e serviria para festejar o Halloween (Dia das Bruxas).

De acordo com fontes da Universidade do Texas, a festa não seria um evento oficial da instituição, portanto não é claro se todos os presentes seriam ou não estudantes.

A imprensa local está a avançar que o tiroteio no local terá feito pelo menos dois mortos e dez feridos. Não foram feitos quaisquer disparos pelas autoridades. O suspeito está agora em fuga.

As autoridades foram chamadas à festa depois de queixas relacionadas com o estacionamento. O tiroteio terá ocorrido 15 minutos depois.

Vários vídeos após o tiroteio foram publicados nas redes sociais: alguns dos registos mostram o caos e vários feridos a receber assistência.