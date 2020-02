Dois mortos em acidente com quase 200 carros no Canadá

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 10:58 Facebook

Cerca de 200 veículos envolveram-se num acidente em cadeia, no Canadá. Acredita-se que os ventos fortes e a neve na estrada tenham sido os motivos para o sucedido.

Duas pessoas morreram num acidente que envolveu cerca de 200 veículos. Estima-se que 40 pessoas tenham sido transportadas para vários hospitais por lesões mais graves, enquanto cerca de 150 foram para centros comunitários para tratar lesões de menor gravidade.

Um nevão, juntamente com os fortes ventos, dificultaram bastante a visibilidade dos condutores. O acidente ocorreu na Autoestrada 15, em La Prairie, uma província do Quebec, Canadá.

"As condições estavam boas, mas os ventos fortes causaram uma situação de visibilidade zero", referiu o Ministro dos Transportes, François Bonnardel.

Devido ao choque em cadeia, cerca de nove carros tiveram de ser cortados para que se conseguisse retirar as pessoas do interior do veículo. A estrada teve de ser limpa devido ao derrame de combustível, visto que o tanque de um camião foi perfurado durante as colisões.

"Por vezes pode estar sol e o tempo parecer bom, mas é enganador. Os ventos fortes podem causar muitos problemas", afirmou o Sargento, Daniel Thibodeau, que aconselhou a população a abrandar na estrada quando o clima estiver nestas condições.