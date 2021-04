Dois mortos em acidente de Tesla "sem ninguém a conduzir"

JN Hoje às 16:01 Facebook

Dois homens morreram na sequência do despiste de um carro elétrico da marca Tesla, que se incendiou depois de bater numa árvore.

O veículo, um Modelo S da marca Tesla, despistou-se numa curva em Carlton Woods, uma rua em Spring, no condado de Harris, no Texas, EUA, perto de um dos campos de golfe de Jack Nicklaus.

Não é certo se o autopiloto da Telsa estava ativado, mas uma das vítimas foi encontrada no lugar do passageiro e outra no banco de trás da viatura.

As evidências sugerem "que não ia ninguém ao volante no momento do impacto", disse Mark Herman, comissário da 4.ª Esquadra da polícia do condado de Harris, citado pela BBC, que questionou a marca, mas não obteve resposta.

Só no mês passado, a entidade responsável pela segurança rodoviária nos EUA abriu inquérito a 27 acidentes ocorridos em território norte-americano.

Este não é o primeiro caso de fogo num modelo S da Tesla, embora com contornos diferentes, pois ocorreu na sequência de um despiste. Desde 2013 que há relatos de incêndios em carros da marca de Elon Musk.