Ataques russos fazem dois mortos em Kharkiv e destroem escolas em Donetsk

Duas pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas, esta quinta-feira de manhã, num bombardeamento russo em Kharkiv, cidade no nordeste da Ucrânia.

O governador da região de Kharkiv, Oleg Synegoubov, afirmou na rede social Telegram que quatro dos feridos estão em estado grave, "como resultado do bombardeamento realizado a partir de múltiplos lançadores de foguetes".

Localizada a cerca de 40 quilómetros da fronteira russa, Kharkiv está a ser bombardeada pelo Exército russo desde o início da invasão na Ucrânia, mas as tropas de Moscovo nunca conseguiram tomar a cidade.

Na quarta-feira, os bombardeamentos em Kharkiv mataram pelo menos três pessoas, segundo as autoridades locais. Entre as vítimas está um adolescente de 13 anos que foi morto numa paragem de autocarro.

Os serviços de emergências ucranianos procuram ainda sobreviventes sob os escombros de uma escola destruída hoje após um bombardeamento russo na cidade de Kramatorsk, na região de Donetsk, no leste do país. O bombardeamento causou a destruição da parte central do edifício de três andares.

"Pode haver pessoas sob os escombros de uma escola em Kramatorsk que foi destruída por bombardeamentos inimigos", referiram os serviços de emergências na rede social Telegram, citado pela agência de notícias Ukrinform.

A agência Ukrinform acrescentou que os ataques russos também destruíram outra escola em Kostantinovka e que houve bombardeamentos sobre as fábricas de construção de maquinaria de Starokramatorsk e Novokramatorsk.

Estas informações foram confirmadas pelo presidente da Administração Militar Regional de Donetsk, Pavel Kirilenko, citado pela agência de notícias Unian.

A Rússia iniciou uma ofensiva militar contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, que foi amplamente condenada pela comunidade internacional, resultando em várias sanções contra os russos.