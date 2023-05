Dois mortos em explosão em Espanha

JN Hoje às 18:21 Facebook

Um homem e uma mulher morreram, esta terça-feira, numa explosão num parque na cidade de Orio, no norte de Espanha, de acordo com a agência de notícias EFE.

O incidente ocorreu por volta das 17.20 horas em frente a um parque infantil, de acordo com o "El Confidencial".

Os vizinhos ouviram uma explosão, após a qual encontraram os corpos das duas vítimas com ferimentos na cabeça ao lado de um banco fora do parque. O corpo da mulher estava no banco, enquanto o do homem estava caído no chão.

Investigações iniciais apontam que a explosão terá tido origem num pacote transportado por uma das vítimas mortais. Segundo o jornal local "Diario Vasco", as autoridades estão a investigar o incidente como possível violência de género.

Orio é uma cidade pesqueira com cerca de seis mil habitantes perto da fronteira com a França.