Dois mortos em incêndio em restaurante de Madrid. Pizza estará na origem do fogo

Duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas um incêndio aparentemente iniciado quando um empregado de mesa usou um maçarico para fazer o "flambeur" numa pizza num restaurante de Madrid, incendiando acidentalmente a decoração.

Duas pessoas atendidas pelos serviços de emergência morreram posteriormente, uma delas era funcionária do restaurante e a outra cliente, disse o autarca da cidade, José Luis Martinez Almeida. Outros 12 foram tratados por queimaduras e ferimentos causados pelo fumo depois de o incêndio ter deflagrado no restaurante italiano no oeste da capital espanhola na sexta-feira. Uma pessoa está em estado crítico no hospital e outras cinco estão gravemente feridas.

O incêndio terá começado quando um empregado de mesa usou um maçarico para fazer o "flambeur" numa pizza e as chamas apanharam flores de plástico que decoravam o teto e as colunas do estabelecimento, onde estavam cerca de 30 clientes e funcionários. Testemunhas disseram ao jornal espanhol "El País" que o empregado derramou álcool sobre o prato e incendiou-o, uma técnica francesa conhecida como "flambeeing", que é geralmente feita ao lado da mesa para um efeito dramático e para dar ao prato um sabor defumado.

Os bombeiros responderam rapidamente ao incidente, uma vez que estavam a apenas algumas centenas de metros do restaurante. "Foi muita sorte. O incêndio foi apagado menos de 10 minutos depois de o alarme disparar", explicou o autarca. "Se demorassem mais quatro ou cinco minutos, haveria mais vítimas por causa das chamas e do fumo".

A polícia iniciou uma investigação sobre o incidente.