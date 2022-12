Dois polícias da missão da ONU mortos em ataque no Mali

JN/Agências Hoje às 09:44 Facebook

Dois polícias da Missão das Nações Unidas no Mali (Minusma) foram mortos na sexta-feira num ataque em Timbuktu (norte), anunciou a missão na rede social Twitter.

"Profundamente chocado com o homicídio esta tarde [sexta-feira], em Timbuktu, por um indivíduo armado não identificado de dois dos nossos polícias, incluindo uma mulher, quando estavam em patrulha", escreveu o chefe da Minusma, El-Ghassim Wane.

Quatro "capacetes azuis" ficaram feridos, um dos quais gravemente, no mesmo ataque, de acordo com a missão e o chefe da Minusma.

Na fuga, os atacantes cruzaram-se com uma patrulha das Forças Armadas do Mali (Fama) e "numa troca de tiros, um ataque foi morto", disse à agência de notícias France-Presse o governador de Timbuktu, Bakun Kanté.

No tiroteio, "um soldado morreu e outro ficou ligeiramente ferido e já saiu do hospital", acrescentou o responsável, assegurando que a situação está já sob controlo.

Os membros do Conselho de Segurança da ONU "condenaram nos termos mais veementes" o ataque e apelaram às autoridades malianas para que conduzissem uma "investigação rápida", de acordo com uma declaração conjunta, divulgada na sexta-feira.

O Mali é palco de ataques de extremistas islâmicos desde 2012. Criada em 2013, a Minusma é, juntamente com as forças malianas, um dos principais alvos dos atentados que visam a presença estrangeira e os símbolos do Estado.

Com cerca de 12.000 soldados destacados no Mali, a Minusma é a missão da ONU com o maior número de baixas no mundo nos últimos anos. Mais de 180 efetivos morreram em atos hostis.