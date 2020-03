Dois portugueses num país vigiado pelos militares

Jesús Chueca Hoje às 20:07 Facebook

Numa Espanha confinada, com militares a controlar os movimentos muito limitados dos cidadãos - só podem sair de casa para comprar bens necessários, trabalhar e passear animais domésticos -, o JN falou com portugueses que estão a sentir na pele as medidas extremas para abrandar uma pandemia que, ali, já superou a barra psicológica das mil vítimas mortais e onde os médicos já avisaram que vão começar a escolher quem deve ser salvo.

María de Fátima Cabral, 52 anos, 30 deles anos em Saragoça, trabalha num hospital privado que detetou os dois primeiros casos do Covid-19 há três dias. "Não sabemos como se contagiaram porque essas pessoas estão há mais de um mês sem sair daqui, mas estão infetados, são idosos doentes que se encontram muito mal", afirmou Maria, natural de Numão, distrito da Guarda.

O medo de contrair o Covid-19 é uma realidade para quem trabalha todos os dias tão próxima do vírus. "Passamos o dia a desinfetar-nos, mas os casos continuam a crescer. Por sorte, temos todo o material sanitário necessário. Muito pessoal deixou de trabalhar e não sabemos se também estão infetados ou não", admitiu. Voltar a casa após o trabalho tornou-se, igualmente, um risco para Maria mesmo estando as ruas quase desertas. "Não há ninguém na rua. A gente está em pânico, parece a terceira guerra mundial. Os militares já me pararam para perguntar onde ia e tive de lhes entregar uma autorização da minha empresa para não ser multada".

André Correia também tem a sorte de poder continuar a trabalhar numa época tão complicada. O jovem trabalha há três anos na administração de uma cadeia de restaurantes, que já fecharam, em Fuerteventura nas Ihas Canárias. "Ainda posso trabalhar no escritório porque a empresa tem pagamentos pendentes mas, sou o único no restaurante que mantém o emprego", conta-nos o jovem de 26 anos, natural de São João de Ver, no concelho de Santa Maria da Feira.

Como muitas empresas espanholas, esta cadeia de restaurantes está a recorrer a um programa de Expediente de Regulação Temporal de Emprego, uma espécie de lay-off em Espanha. "Não existe outra alternativa. Se deixamos de ter benefícios não podemos pagar os ordenados ao staff, sendo que suspendemos os contratos temporalmente". Os turistas que ainda não abandonaram as Ilhas não respeitam as medidas restritas do Governo. "Muitos turistas não percebem o que está acontecer e muitos ainda passeiam tranquilamente pela rua". Espanha reduziu a um voo diário a ligação com Fuerteventura, mas isto não assusta André que se mostra calmo. "Mesmo que quisesse sair daqui não podia. A minha familia não está assustada e apenas me dizem que tenha muita precaução".