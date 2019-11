Dois professores de química detidos por "cozinharem" metanfetaminas

Hoje às 17:41 Facebook

Dois professores do Estado do Arkansas, nos EUA, foram detidos por suspeitas de estarem a fazer mentanfetameninas, num caso que faz lembrar a célebre série "Breaking Bad".

Terry Bateman, de 45 anos, e Bradley Rowland, de 40 anos, ambos professores de química na Universidade de Henderson, no Arkansas, foram detidos, na passada quinta-feira, por suspeitas de estarem a fazer metanfetaminas.

As autoridades não explicaram onde é que os dois professores produziam o produto. No entanto, segundo escreve a CNN, a investigação acontece na mesma altura em que um dos laboratórios onde os dois trabalhavam teve que ser encerrado, no início de outubro, devido a um forte odor químico.

No local, foi encontrado cloreto de benzila, um dos componentes usados na elaboração daquela droga. O laboratório foi reaberto ao fim de três semanas, e a universidade disse estar a colaborar com as autoridades.

O caso é semelhante ao guião da famosa série "Breaking Bad", em que um professor de química, Walter White, se torna num dos principais traficantes deste tipo de droga.