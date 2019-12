Dois sismos de 6,2 e 5,7 na escala de Richter sentidos na Colômbia

Hoje às 01:38 Facebook

O Serviço Geológico Colombiano (SGC) registou na terça-feira dois sismos de magnitude 6,2 e 5,7 na escala de Richter que foram sentidos em várias regiões da Colômbia, não tendo causado vítimas nem dados materiais.

O primeiro abalo ocorreu cerca das 14.03 horas locais (19.03 horas em Portugal continental) com epicentro junto a Mesetas (no centro do país), e a sua profundidade foi inferior a 30 quilómetros, segundo indicou o SGC.

O segundo tremor de terra foi registado cerca de 16 minutos depois na mesma região, a cerca de 20 quilómetros de Mesetas, e a uma profundidade reduzida.

Os sismos foram sentidos nas regiões do centro e sul da Colômbia, com especial intensidade nas cidades de Bogotá, Eje Cafetero e Tolima.