Dois sismos de magnitudes 5,4 e 6,3 sentidos no sul do México

Um sismo de magnitude 5,4 na escala de Richter foi esta quarta-feira registado na costa sul do Pacífico do México, poucas horas após um terramoto de 6,3.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica mundial, os dois terramotos ocorreram quase no mesmo local, perto da fronteira México-Guatemala.

Não ficou claro se o sismo de magnitude 5,4 registado às 11.30 horas (hora em Portugal continental) foi uma réplica do sismo de 6,3 às 4.27 horas.

O gabinete da Defesa Civil do Estado de Chiapas, no sul do México, indicou que nenhum dano foi relatado imediatamente.