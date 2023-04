Dois tripulantes desaparecidos após colisão entre navio iraniano e petroleiro

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

As autoridades militares iranianas anunciaram, esta quinta-feira, que dois tripulantes estão desaparecidos e vários ficaram feridos após uma colisão no Golfo entre um navio iraniano e um petroleiro, que mais tarde foi apreendido pelo Irão.

"Após a colisão de um navio desconhecido com um navio iraniano nas águas do Golfo Pérsico, dois tripulantes do navio estão desaparecidos e vários outros ficaram feridos", disse o Exército num comunicado, logo após forças militares dos EUA terem anunciado a apreensão de um navio-tanque no Golfo de Omã, pedindo a Teerão para o libertarem.

De acordo com os militares iranianos, "o navio desconhecido, agindo em violação dos regulamentos internacionais para prestar assistência ao navio e aos feridos, tentou escapar".

As autoridades iranianas alegaram que, por ordem judicial, "o contratorpedeiro da Marinha Binder apreendeu o navio infrator que fugia com bandeira das Ilhas Marshall, dirigindo-se para águas costeiras da República Islâmica do Irão".

Os Estados Unidos têm criticado as ações de Teerão nesta zona marítima estratégica, já que se trata de uma rota de navegação quase exclusiva para ligar os países petrolíferos do Golfo aos mercados mundiais.

Nos últimos dois anos, o Irão apreendeu, à revelia das leis internacionais, pelo menos cinco navios comerciais no Médio Oriente, de acordo com as autoridades dos EUA.