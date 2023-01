Dois voluntários britânicos estão desaparecidos em Donetsk

JN/Agências Hoje às 21:31 Facebook

A polícia da Ucrânia confirmou, esta segunda-feira, o desaparecimento de dois voluntários britânicos, na sexta-feira, perto de Soledar, na região ucraniana de Donetsk, no Donbass.

"Em 7 de janeiro, por volta das 17.15 horas (15.15 horas em Lisboa), o departamento da polícia distrital de Bakhmut recebeu uma denúncia sobre o desaparecimento de dois voluntários, cidadãos britânicos de 28 e 48 anos", destacou a polícia através de um comunicado na rede social Facebook, divulgado pela agência de notícias Ukfrinform.

A força policial especificou que, na véspera, às 08:00, Andrew Bagshaw e Christopher Perry "deixaram Kramatorsk em direção a Soledar, e o contacto com estes foi perdido".

A polícia abriu uma investigação para apurar o paradeiro dos dois voluntários e apelou à população para que contacte as forças de segurança caso tenha visto ou tenha alguma informação sobre os desaparecidos.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertou hoje que a situação na frente de combate continua difícil, especialmente em Bakhmut e Soledar, mas que o Exército ucraniano está a mover unidades adicionais para reforçar a defesa naquelas localidades.

Por sua vez, o Exército ucraniano confirmou que Bakhmut, cidade do leste da Ucrânia, permanece "o ponto mais quente da frente" de combate, onde "decorrem intensos combates".

No domingo, a vice-ministra da Defesa ucraniana, Ganna Maliar, também se referiu a uma situação "muito difícil" em Soldear, 15 quilómetros a nordeste de Bakhmut.

Segundo os serviços de informações ucranianos, a Rússia prepara-se para desencadear novos ataques ao sistema energético do país, numa altura em que as temperaturas registam uma nova descida.

Estes combates ocorrem após um cessar-fogo unilateral de 36 horas decretado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, por ocasião do Natal ortodoxo na sexta-feira e sábado. No entanto, as hostilidades prosseguiram durante a trégua, mas com menor intensidade.