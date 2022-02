Dom Benito e Villanueva de la Serena fundem-se para ser a terceira cidade da Estremadura

Jesús Chueca, em Espanha Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Espanha conta desde este domingo com mais um município depois dos vizinhos de Villanueva de la Serena e Dom Benito na Estremadura confirmarem a fusão das duas cidades numa consulta popular.

Fruto desta inovadora iniciativa vai nascer um novo núcleo urbano que se vai converter na terceira maior cidade da região ultrapassando em extensão e população -710 km2 e 63 mil habitantes- à capital Mérida e ficando atrás de Badajoz e Cáceres.

Para a fusão ser aprovada, era necessário que os votos favoráveis foram superiores ao 66% em ambas localidades, facto que se alcançou de forma apertada e com suspense porque a contagem dos votos se prolongou até a meia-noite por um problema informático. Os vizinhos de Villanueva de la Serena, a menor das cidades, não hesitaram em dar o seu apoio à união. O Sim foi esmagador com um 90,4%. Mais complicadas foram as contas em Dom Benito onde o objetivo do 66% só foi ultrapassado em cima da hora graças em grande parte ao voto antecipado, que foi o último em ser registado na plataforma.

Em tempos onde as correntes separatistas dominam o cenário político, os autarcas de Dom Benito, José Luis Quintana, e de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, preferiram a união à independência saindo vencedores de uma noite que pode mudar por completo a história do municipalismo na Espanha. Segundo vários meios, outras cidades do mesmo tamanho já estão interessadas em seguir o exemplo estremenho. "Hoje fizemos política da que resolve problemas. Este dia nunca se vai esquecer, foi uma lição de direito e dever cidadão", afirmou, emocionado, Gallardo numa conferência de imprensa conjunta com Quintana.

Sem nome

O seguinte passo será escolher um nome para a nova cidade nas próximas semanas. Um júri, formado por dois cronistas e dois professores universitários, vai escolher a denominação da localidade que não poderá incluir nenhum termo já incluído no título das atuais cidades.

Apesar da consulta já se ter realizado, a união unicamente se vai concretizar em 2027 devido a grande burocracia que envolve o processo. Atualmente, Dom Benito e Villanueva de la Serena já partilham serviços como os bombeiros, a depuradora ou um hospital que fica a meio caminho da estrada de quatro quilómetros que liga as duas cidades.

PUB

Benefícios económicos

Segundo um estudo da Universidade da Estremadura, a fusão vai trazer grandes benefícios económicos para a nova localidade. O rendimento das famílias vai aumentar um 3% graças ao crescimento tanto do emprego (5%) como do financiamento público (12%). Desta forma, o novo núcleo urbano vai converter-se no principal motor económico de agricultura, pecuária e indústria da autonomia que faz fronteira com Portugal.