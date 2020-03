Dona da Louis Vuitton começa a produzir desinfetante em vez de perfumes

JN Hoje às 10:24 Facebook

A LVMH, proprietária da luxuosa marca Louis Vuitton, vai usar as linhas de produção de perfumes para produzir desinfetante para as mãos.

A marca anunciou a decisão este domingo para ajudar a França, um dos países europeus mais afetados pela pandemia de Covid-19. O gel hidroalcoólico vai começar a ser produzido a partir desta segunda-feira e vai ser entregue às autoridades de saúde para prevenir uma rutura de stock.

Na nota divulgada pela empresa, pode ler-se que a entrega será gratuita e a produção durará o tempo necessário, de acordo com a articulação com as autoridades de saúde francesas de forma a permitir que as pessoas "continuem a tomar medidas preventivas para evitar a propagação do vírus".